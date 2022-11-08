Херсон, 8 ноября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. После теракта на линиях электропередачи, который произошёл 6 ноября, в Херсоне были восстановлены электроснабжение и связь. Об этом 8 ноября сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём телеграм-канале.

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«Электричество и связь в Херсоне восстановлены. Подготовка к отопительному сезону продолжается», — написал он в своём сообщении.

Также Стремоусов уточнил, что в городе продолжается выдача социальных выплат и паспортов граждан России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее режим воздушной тревоги ыл объявлен в трёх областях на захваченной преступным режимом Киева территории б. УССР.