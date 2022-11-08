Великий Новгород, 8 ноября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В ходе выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции погиб житель Новгородской области Сергей Смелов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

Страница губернатора Новгородской области Андрея Никитина в социальной сети «ВКонтакте» Сергей Смелов, погибший в ходе СВО

При исполнении воинского долга погиб житель Маревского района Новгородской области. Сергей Смелов с 1986 по 1988 годы служил в Советской Армии, в группе советских войск в Германии. Службу завершил командиром отделения в звании гвардии старшего сержанта. В последние годы Смелов работал охотоведом.

В зону проведения СВО Смелов отправился в качестве добровольца. У него остались жена, два сына и пятеро внуков.

«Он не смог остаться в стороне и встал на защиту нашего народа, не раздумывая. Его поступок — пример настоящего героизма, смелости и патриотизма», — написал Никитин.

Губернатор выразил искренние соболезнования семье и близким погибшего бойца.

Согласно официальным сообщениям властей, с начала спецоперации в ходе выполнения боевых задач погибли не менее 17 жителей Новгородской области.