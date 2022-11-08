Ижевск, 8 ноября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Удмуртия получит еще 351 контейнер для раздельного сбора обходов. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики на своей странице в социальной сети.

(сс) Terence Ong Контейнеры для мусора

Закупка контейнеров проводится за счет субсидии из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология».

Новые объекты для сбора отходов будут установлены в Воткинске и Сарапуле, а также на контейнерных площадках Воткинского, Сарапульского и Завьяловского районов.

Напомним, ранее по распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина республика попала в число 43 регионов страны, которые получат средства на закупку контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Удмуртии на расширение парка контейнеров для раздельного сбора отходов было выделено 6,124 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента в республике установлено 1,3 тыс. контейнеров для раздельного сбора отходов. В 2023 году планируется установить еще около 500 баков на территории региона.

Сейчас в Удмуртии сортируется около 65% от общего объема накопленных ТКО, 5,4% отходов направляется на переработку.

Читайте также: Удмуртия получит федеральную субсидию на мусорные контейнеры