Москва, 8 ноября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В конце 2022 года завод «Москвич» планирует возобновить сборку автомобилей, сообщил 8 ноября мэр города Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

По словам мэра, для возобновления сборки потребуется наладить доставку необходимых грузов, для чего столичные власти намерены заключить с РЖД, Московским автомобильным заводом и «КамАЗом» соглашение о создании в Печатниках нового транспортно-логистического центра «Южный порт».

Основную загрузку ТЛЦ после открытия должен обеспечить «Москвич». В дальнейшем центр сможет обрабатывать до 5,6 млн тонн грузов в год для автозавода и других столичных предприятий. Всего планируется создание около 1,5 тыс. рабочих мест.

Также столичные власти планирую развивать существующие ТЛЦ «Ховрино» и «Кунцево-2».