Москва, , 20:42 — REGNUM Заявление представителя финансового блока Министерства обороны Российской Федерации Сергея Микищенко о том, что минимальная зарплата призванного по частичной мобилизации составит 195 тысяч рублей, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 8 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Микищенко подчеркнул, что эта сумма включает в себя ежемесячную социальную выплату, а также денежное довольствие военнослужащего, которое в первую очередь зависит от оклада по воинской должности, оклада по воинскому званию и выслуги лет. Отсюда вывод: 195 тысяч рублей — это только минимум, которым государство вознаграждает своих защитников.

«Очень хорошая зарплата, для людей из регионов так вообще!» — пишет Ева Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что такая зарплата для многих российских граждан является умопомрачительной. Граждане уверены, что с точки зрения широких слоёв населения, рядовой военнослужащий, призванный в рамках частичной мобилизации, получает очень достойную зарплату.

«Отличные выплаты! К тому же ещё единовременные в 195 тысяч, плюс ещё некоторые регионы выплачивают дополнительно. Достойные суммы для опасной работы», — поделился своим мнением Глеб М.

«Суммы довольно большие и достойные для людей, которые рискуют своими жизнями и отстаивают интересы России», — указывает Иосиф Л.

Часть людей полагает, что такие высокие выплаты могут оказать существенную помощь семьям мобилизованных, которые напрямую зависели от заработка главы семейства до того, как его призвали на службу.

«После зарплаты в 25 тысяч рублей 195 тысяч — это просто космос!» — считает Хаина М.

«Вообще, многие только мечтать могут о такой зарплате. Особенно люди из деревень и посёлков. Для людей это реально шанс улучшить своё положение», — отметила Мария Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что мобилизованные не стали для государства дешёвым инструментом, а значит, наше руководство высоко ценит тот вклад, который вносят наши народные герои в Победу над нацизмом.

«Мобилизованные получают такую же зарплату, по сути, как и контрактники, так что государство о них точно не забывает и ценит их труд», — написал Александр Б.

«Это в очередной раз доказывает, что государство не проводит границу между контрактниками и теми, кого вынужденно призвали. И те и те — достойные люди, которые получают большую зарплату. Это правильный подход», — пишет Алексей В.

Нашлись и те, кто призвал руководство государства не закрывать глаза на редкие случаи нарушений по выплатам.

»… Надеюсь, президент наведёт порядок с этим делом, потому что речь идёт об уважении к героям, которые рискуют своей жизнью ради нашей Родины», — указывает Денис Л.

Напомним, 8 ноября представитель финансового блока Министерства обороны Российской Федерации Сергей Микищенко заявил журналистам о том, что минимальная зарплата призванного по частичной мобилизации составит 195 тысяч рублей.