Уфа, 8 ноября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Гололед и мокрый снег ожидаются в Башкирии. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следы на мокром снегу

Сообщается, что 8 ноября в республике может пройти дождь, мокрый снег, ожидается гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в регионе ночью может опуститься до — 1°С, днем может потеплеть до +3°С.

Отмечается, что ночью и утром в Башкирии местами возможен туман, видимость до 1000 метров.

Напомним, что в связи с похолоданием на территории Башкирии в озерах, прудах, водоемах со слабым течением начинается процесс ледообразования.