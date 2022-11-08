Иркутск, 8 ноября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Приангарье открыли центр патриотического воспитания «Авангард», сообщает телеграм-канал правительства Иркутской области. Он размещен на базе центра «Патриот» в Иркутске.

Правительство Иркутской области Иркутская область. В центре патриотического воспитания «Авангард»

Накануне, 7 ноября, к первым учебным сборам по основам военной службы приступили ученики школы №14. Занятия продлятся пять дней. Для школьников предусмотрено питание и форма.

Напомним, задачу создать региональные центры «Авангард» поставил Президент России Владимир Путин. В течение года обучение проведут для более 1 900 юношей — учеников 10 классов школ Иркутска. Центр посетил губернатор Игорь Кобзев.

«Авангард» открывает свои двери для первой смены, которая получит азы военного дела. Вам будут преподавать опытные офицеры, за плечами которых командование боевыми подразделениями и гвардейскими корпусами. Это важное событие для региона в целом, ведь создана уникальная площадка для социализации будущих мужчин. Уверен, все знания, которые вы получите здесь, вам пригодятся в жизни», — сказал Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Салехарде в 2023 году появится Центр патриотического воспитания молодёжи.

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