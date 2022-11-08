Майкоп, 8 ноября 2022, 14:08 — REGNUM Адыгея отправила очередную партию гуманитарного груза для подшефного Геннического района Херсонской области. На этот раз гуманитарный конвой повез газовые котлы, топливо, автозапчасти, сообщил 8 ноября глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Напомним, республика с июля 2022 года взяла под опеку братский район Херсонщины и оказывает помощь в его восстановлении. Глава Адыгеи пообещал продолжать оказывать всяческую помощь и «всестороннее содействие в развитии и восстановлении Генического района».
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