Майкоп, , 14:08 — REGNUM Адыгея отправила очередную партию гуманитарного груза для подшефного Геннического района Херсонской области. На этот раз гуманитарный конвой повез газовые котлы, топливо, автозапчасти, сообщил 8 ноября глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Адыгея

«Сегодня в рамках благотворительных акций «Единой России» из Майкопа в Геническ отправлена очередная партия гуманитарного груза. Собрана тысяча коробок с предметами первой необходимости и продуктами длительного хранения. Также направлены настенные отопительные газовые котлы, детали для ремонта автомобилей, топливо. Часть груза предназначена для школ, ремонта там сантехнического оборудования», — написал Кумпилов в своем телеграм-канале.

Напомним, республика с июля 2022 года взяла под опеку братский район Херсонщины и оказывает помощь в его восстановлении. Глава Адыгеи пообещал продолжать оказывать всяческую помощь и «всестороннее содействие в развитии и восстановлении Генического района».

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