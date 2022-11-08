Краснодар, 8 ноября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Около 530 тонн гуманитарной помощи отправили казаки Кубанского казачьего войска в Донбасс. Об этом сообщил заместитель губернатора Краснодарского края, войсковой атаман Александр Власов.

Николай Хижняк ИА REGNUM Кубанские казаки на параде в Краснодаре

Он отметил слаженную работу атаманов отдельских казачьих обществ, направленную на оказание гуманитарной помощи мирному населению Донецкой и Луганской Народных Республик. Всего собрано и отправлено около 530 тонн грузов. Это продовольствие, товары первой необходимости.

Работа по оказанию гуманитарной помощи мирным жителям Донбасса будет продолжена.