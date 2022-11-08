Кубанские казаки отправили в Донбасс 530 тонн гуманитарной помощи
Краснодар, 8 ноября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Около 530 тонн гуманитарной помощи отправили казаки Кубанского казачьего войска в Донбасс. Об этом сообщил заместитель губернатора Краснодарского края, войсковой атаман Александр Власов.
Николай Хижняк ИА REGNUM
Кубанские казаки на параде в Краснодаре
Он отметил слаженную работу атаманов отдельских казачьих обществ, направленную на оказание гуманитарной помощи мирному населению Донецкой и Луганской Народных Республик. Всего собрано и отправлено около 530 тонн грузов. Это продовольствие, товары первой необходимости.
Работа по оказанию гуманитарной помощи мирным жителям Донбасса будет продолжена.