Москва, 8 ноября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Российская избирательная система — эффективная и работающая, в отличие от избирательных систем других стран. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Сколько Госдума существует, столько идут разговоры о совершенствовании избирательной системы, политической системы. Надо сказать, что наша политическая система во многом не просто более эффективна, а работает, в отличие от тех же избирательных систем других стран, ориентируясь на выбор избирателей, причем на непосредственное голосование», — сказал Володин.

Он также обратил внимание на предложения расширить партийные списки.

«Что касается партийных списков, понятно, что кто-то хочет их расширить. Но наша-то задача, будут партийные списки расширены или нет, главное, чтобы депутат был ближе к избирателю. Главное — чтобы депутат зависел от избирателя. Главное — чтобы он работал в избирательном округе. И здесь партии могут в этом направлении работать», — рассуждает спикер Госдумы.

Иногда получается, что депутат, который избрался от партии, за все время полномочий не бывает в своем избирательном округе и не общается с избирателями, продолжил он.

«Вот чего не должно быть! Мы же с вами тоже строить систему должны исходя из целеполагания, чтобы граждане были эффективно представлены во власти, чтобы они могли влиять на власть, чтобы власть была подотчетной, депутат отчитывался перед ними», — заявил Володин.

Депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым предложили изменения в Избирательный кодекс РФ. В их числе — перенос единого дня голосования на март, отказ от электронного голосования и сокращение сроков голосования до одного дня.