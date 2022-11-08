Москва, , 14:10 — REGNUM В целях развития производства автомобилей заводом «Москвич» городу понадобится наладить доставку необходимых грузов. Об этом в своём телеграм-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

АЗЛК. Печатники Владимир Югасов © ИА REGNUM

«Заключим с РЖД, Московским автомобильным заводом и «КАМАЗом» соглашение о создании в Печатниках нового транспортно-логистического центра «Южный порт», — написал Собянин.

По словам мэра столицы, будут созданы контейнерная и универсальная площадки для тяжеловесных грузов, а также складской комплекс, а после открытия основную загрузку транспортно-логистического центра обеспечит завод «Москвич»: «С выходом на полную мощность центр сможет обрабатывать до 5,6 млн тонн грузов в год для различных предприятий Москвы, в том числе «Москвича». Будет создано около 1,5 тысяч рабочих мест».