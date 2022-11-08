Москва, 8 ноября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Уже в ближайшее время Министерство транспорта России планирует обсудить с Турцией введенный запрет на полёты российских самолётов с двойной регистрацией. Об этом 8 ноября заявили в пресс-службе федерального ведомства.

PublicDomainPictures Самолет

«В ближайшее время запланированы переговоры с авиавластями Турции по данному вопросу», — указали в министерстве.

В Минтрансе пояснили, что ограничение воздушного сообщения России с иностранными государствами связано, прежде всего, с запретами полётов воздушных судов российских авиакомпаний с так называемой «двойной регистрацией».

«Так называемая «двойная регистрация», в которой зарубежные государства обвиняют российскую сторону, — дискриминация, прямо противоречащая целям и задачам ИКАО, заложенным ст. 44 Чикагской конвенции», — подчеркнули в министерстве.

Также отмечается, что на сегодня дело обстоит так, что недружественные страны обвиняют Россию в созданной ими же «двойной регистрации» и «совершенно не замечают того, что сами же нарушают основные принципы Чикагской конвенции».

Напомним, издание РБК сообщило, что власти Турции с 1 ноября запретили пролёт через воздушное пространство страны самолётам с двойной регистрацией (то есть зарегистрированных в двух юрисдикциях).