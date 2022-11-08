Иркутск, 8 ноября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Прокуратура Октябрьского района Иркутска известила о проведении проверки по факту срывал лифта в одном из многоквартирных домов на ул. Верхняя Набережная. Причины произошедшего устанавливаются.

City-yaroslavl.ru Лифт

Прокуратурой будет дана оценка исполнению жилищного законодательства, в том числе, в части безопасности эксплуатации лифтового оборудования. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

По данному факту следователями СК проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры.

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Как сообщало ИА REGNUM, следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. В управляющей компании запрошена документация по обслуживанию пассажирского лифта.

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