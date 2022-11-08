Южно-Сахалинск, , 14:10 — REGNUM На Сахалине на Успеновском военном полигоне для мобилизованных и добровольцев открыли тренировочную базу, где проходят теоретические и практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами в боевых условиях. По завершению курсов бойцы получают сертификаты государственного образца, а беспилотники, на которых проходят тренировки, они заберут с собой в зону проведения специальной военной операции в защиту Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

БПЛА Mil.ru

Читайте также: На Сахалине проводили на спецоперацию мобилизованных

«Ведение боевых действий в современных условиях невозможно представить без использования дронов. Их применение позволяет обнаружить врага, выявить его укрытия, расположение боевой техники, помочь выбрать правильную тактику боя или обороны. Поэтому важно, чтобы наши защитники перед отправкой на фронт овладели навыками управления летательными аппаратами», — пояснил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Занятия с мобилизованными проводит инструктор, у которого есть опыт в разработке и создании беспилотников. После теоретической части об устройстве дронов, основах управления и ремонта БПЛА мобилизованные приступили к практическим тренировкам, в ходе которых обучались ведению полевой и разведывательной работы.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в воинской части в Аниве 8 ноября состоялись торжественные проводы мобилизованных на специальную военную операцию в защиту Донбасса.