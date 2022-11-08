Лондон, 8 ноября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Сокращение британского военного бюджета может привести к конфликту с Россией. Об этом 8 ноября заявил глава парламентского комитета по разведке и безопасности Британии Джулиан Льюис.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

По его словам, правительство Риши Сунака не может отказаться от планов по увеличению расходов на оборону до 3% от ВВП, т. к. в Москве посчитают это признаком слабости.

«Если мы, Боже упаси, вступим в вооружённый конфликт с Россией, тогда все ресурсы страны будут направлены на военные усилия. Сейчас гораздо лучше инвестировать в сдерживание», — приводит слова Льюиса Daily Mail.

Он добавил, что сейчас самое неподходящее время для отказа от выполнения оборонных обязательств, и предложил членам парламента увеличить расходы на безопасность.