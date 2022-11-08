Кишинёв, 8 ноября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Партия социалистов Молдавии подала заявление о проведении протестных акций в Кишинёве на несколько недель вперёд. Об этом 8 ноября сообщил на телеканале TV8 депутат парламента республики от Блока коммунистов и социалистов Гайк Вартанян.

Партия Социалистов Республики Молдова ПСРМ проводит акцию протеста у СИЗО

Он добавил, что в столице планируется проводить акции в нескольких местах. Пока партия проводит акции в регионах.

«Протесты пока не настолько массовые, как в Кишинёве, хотя и в Кишинёве совсем не массовые, потому что столица ещё не выходит», — сказал Вартанян.

Политик подчеркнул, что у ПСРМ своя повестка на акциях. Также он считает, что протестующие должны видеть политических лидеров рядом, а не на телеэкране, вероятно, имея в виду то, что на акциях партии «Шор», которые проходят последние месяцы в Кишинёве, Илан Шор, возглавляющий партию, выступает перед протестующими по видео связи, так как бежал от правосудия в Израиль.

Напомним, ранее в ПСРМ заявили, что не участвуют в протестных акциях в Кишинёве из-за того, что их организует другая политсила. При этом экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон, находящийся под домашним арестом, призвал всех поддержать протесты «Шор».