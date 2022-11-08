Михайловский район, Амурская область, 8 ноября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Мальчик, которого укусил цирковой медведь после представления в селе Поярково Амурской области, сам спровоцировал животное. Ребёнок пах молоком и клубникой со сливками, рассказала его мать, сообщило 8 ноября Иа Amur. Life.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю Медведь

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«Я стояла внизу у сцены, поэтому сам момент укуса я не увидела, мне люди загородили. Началась заварушка, дрессировщик закричал медведю: «Успокойся!» и начал его дергать и оттаскивать. И сразу увел со сцены. Сына медведь укусил в правое предплечье. Это мое тоже упущение: у меня дети во время концерта ели попкорн и пили клубничный йогурт молочный. И, видать, пахли молоком и клубникой со сливками. И, я думаю, они сами спровоцировали медведя этим запахом. Близко к нему дети не подходили, но у животных же какое обоняние сильное…» — рассказала женщина.

Претензий к сотрудникам зоопарка она не имеет. Мать ребёнка пояснила, что с медведем фотографировалась также её восьмилетняя дочь. Дети стояли на расстоянии около полутора метров от животного. Сразу после того, как медведь напал на ребёнка, его увёл дрессировщик, а мальчику оказали помощь. Сфотографировать со зверем детей не успели.

Сотрудники цирка были сами в шоке от произошедшего. Они предоставили матери мальчика справки о том, что медведь здоров, и заверили, что это первый такой случай с этим животным.

«Сильно он не пострадал. Больше испугался. К руководству цирка у меня претензий нет. Если бы были, я бы сразу написала заявление, там же и следователи сразу приехали, и прокуратура», — рассказала женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Михайловском районе Амурской области во время гастролей цирковой труппы от укуса животного пострадал семилетний ребёнок. Мальчика укусил за плечо медведь. Угрозы жизни и здоровью ребёнка нет, госпитализировать мальчика не стали.