8 ноября 2022 | Время чтения 1 мин

Екатеринбург, , 14:49 — REGNUM В Екатеринбурге открыли памятник легенде советского хоккея Николаю Дуракову и команде по хоккею с мячом Спортивный клуб армии (СКА)-Свердловск. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Памятник под полотном, за минуты до открытия Алексей Колчин © ИА REGNUM

Монумент расположен возле Центрального стадиона, который сейчас называется Екатеринбург Арена. Именно там проводились домашние игры команды.

Памятник установили в Верх-Исетском районе около стадиона «Екатеринбург Арена» — здесь когда-то и играла легендарная команда Алексей Колчин © ИА REGNUM

Последние приготовления перед открытием памятника Алексей Колчин © ИА REGNUM

Почётный караул Алексей Колчин © ИА REGNUM

На церемонии открытия памятника присутствовал и сам герой — легенда советского хоккея Николай Дураков Алексей Колчин © ИА REGNUM

Почётные гости Алексей Колчин © ИА REGNUM

Церемония открытия памятника «Эпоха», посвящённого легенде советского хоккея Николаю Дуракову Алексей Колчин © ИА REGNUM

Открытие памятника «Эпоха» прошло в День народного единства Алексей Колчин © ИА REGNUM

Автор монумента — екатеринбургский скульптор Виктор Мосиелев Алексей Колчин © ИА REGNUM

Церемония открытия памятника «Эпоха», посвящённого легенде советского хоккея Николаю Дуракову Алексей Колчин © ИА REGNUM

Во время открытия памятника Николай Александрович не мог сдержать эмоций Алексей Колчин © ИА REGNUM

Семья Николая Александровича Дуракова в этот торжественный день была рядом с ним Алексей Колчин © ИА REGNUM

Почётные гости — хоккеисты «СКА-Свердловск» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Почётные гости Алексей Колчин © ИА REGNUM В торжественной церемонии открытия принял участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Памятник легенде советского хоккея Николаю Дуракову и его команде «СКА-Свердловск» в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Чтобы в точности передать черты Дуракова, скульптор Виктор Мосиелев работал над монументом целый год Алексей Колчин © ИА REGNUM

Николай Дураков — легенда советского спорта. На его счету — семь побед в чемпионате мира. 12 раз он входил в список лучших игроков сезона и 6 раз был признан лучшим снайпером чемпионата СССР Алексей Колчин © ИА REGNUM

Композиция представляет собой фигуру хоккеиста Николая Дуракова с мячом и клюшкой в руках. На бронзовых лентах вокруг неё высечены фамилии спортсменов, с которыми он играл Алексей Колчин © ИА REGNUM Высота скульптуры составляет около 7,5 метра, она выполнена из бронзы Алексей Колчин © ИА REGNUM

Николай Дураков оставляет автограф на память Алексей Колчин © ИА REGNUM

Военный оркестр Алексей Колчин © ИА REGNUM

Церемония открытия памятника «Эпоха», посвящённого легенде советского хоккея Николаю Дуракову Алексей Колчин © ИА REGNUM

СКА-Свердловск был основан в 1930-е годы. Пик его славы пришёлся на 1950-е — 1970-е. Команда выиграла несколько чемпионатов СССР по хоккею с мячом. А затем звезда начала гаснуть.