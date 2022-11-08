Екатеринбург,
8 ноября 2022, 14:49 — REGNUM В Екатеринбурге открыли памятник легенде советского хоккея Николаю Дуракову и команде по хоккею с мячом Спортивный клуб армии (СКА)-Свердловск. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Памятник под полотном, за минуты до открытия
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Монумент расположен возле Центрального стадиона, который сейчас называется Екатеринбург Арена. Именно там проводились домашние игры команды.
Памятник установили в Верх-Исетском районе около стадиона «Екатеринбург Арена» — здесь когда-то и играла легендарная команда
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Последние приготовления перед открытием памятника
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Почётный караул
Алексей Колчин © ИА REGNUM
На церемонии открытия памятника присутствовал и сам герой — легенда советского хоккея Николай Дураков
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Почётные гости
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Церемония открытия памятника «Эпоха», посвящённого легенде советского хоккея Николаю Дуракову
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Открытие памятника «Эпоха» прошло в День народного единства
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Автор монумента — екатеринбургский скульптор Виктор Мосиелев
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Церемония открытия памятника «Эпоха», посвящённого легенде советского хоккея Николаю Дуракову
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время открытия памятника Николай Александрович не мог сдержать эмоций
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Семья Николая Александровича Дуракова в этот торжественный день была рядом с ним
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Почётные гости — хоккеисты «СКА-Свердловск»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Почётные гости
Алексей Колчин © ИА REGNUM
В торжественной церемонии открытия принял участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Памятник легенде советского хоккея Николаю Дуракову и его команде «СКА-Свердловск» в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чтобы в точности передать черты Дуракова, скульптор Виктор Мосиелев работал над монументом целый год
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Николай Дураков — легенда советского спорта. На его счету — семь побед в чемпионате мира. 12 раз он входил в список лучших игроков сезона и 6 раз был признан лучшим снайпером чемпионата СССР
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Композиция представляет собой фигуру хоккеиста Николая Дуракова с мячом и клюшкой в руках. На бронзовых лентах вокруг неё высечены фамилии спортсменов, с которыми он играл
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Высота скульптуры составляет около 7,5 метра, она выполнена из бронзы
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Николай Дураков оставляет автограф на память
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Военный оркестр
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Церемония открытия памятника «Эпоха», посвящённого легенде советского хоккея Николаю Дуракову
Алексей Колчин © ИА REGNUM
СКА-Свердловск был основан в 1930-е годы. Пик его славы пришёлся на 1950-е — 1970-е. Команда выиграла несколько чемпионатов СССР по хоккею с мячом. А затем звезда начала гаснуть.