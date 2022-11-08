Шарм-эль-Шейх, Египет, 8 ноября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна почтила память жертв авиакатастрофы, произошедшей в Шарм-эль-Шейхе (Египет) в 2004 году. Об этом сообщает МИД Франции в соцсети Twitter.

diplomatie.gouv.fr Глава МИД Франции Катрин Колонна

«Министр почтила память 148 жертв, в том числе 135 французов, авиакатастрофы, произошедшей в Шарм-эль-Шейхе в 2004 году. Министра сопровождал французский политик Рено Музелье», — говорится в заявлении МИД Франции.

Франция отдает дань уважения погибшим в результате крушения в Красном море лайнера рейса 604 авиакомпании Flash Airlines, произошедшей 3 января 2004 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон вспомнил о деле самого известного политического заключенного Египта Алаа Абдель Фаттаха во время беседы с египетским коллегой Абдель Фаттахом аль-Сисси.