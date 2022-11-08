Горловка, ДНР, 8 ноября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 8 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 12:20 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бандеровские формирования подвергли обстрелу Кировский район Донецка.