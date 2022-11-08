Владимир, 8 ноября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Комплексное учение по гражданской обороне запланировано во Владимирской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе администрации региона.

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Готовности органов власти и сил ГО к реагированию проверят 9 ноября. Однодневное учение пройдёт в два этапа — сначала введут в действие план гражданской обороны и защиты населения РФ, а затем отработают межведомственное взаимодействие и аварийно-спасательные мероприятия.

На улицах прозвучат сирены, сигналы «Внимание всем!» также продублируют в теле- и радиоэфире.

Кроме того, жителям Владимирской области разошлют специальные СМС-сообщения с просьбой не предпринимать самостоятельно никаких практических действий.

Как сообщало ИА REGNUM, комплексные учения по гражданской обороне проходят 8 ноября в Волгоградской области.