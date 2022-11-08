Саратов, 8 ноября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Днем 8 ноября в Саратове на улице первый Кавказский тупик между домами №7 и №9 в открытый люк провалилась пожилая женщина. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы города Лада Мокроусова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Люк

С ее слов, помогли женщине прохожие, которые вызвали скорую медпомощь. Пожилая женщина жива и находится на обследовании в стационаре.

Главе администрации Заводского района поручено оказать пострадавшей всю необходимую помощь.

ИА REGNUM напоминает, в конце сентября в Саратове автомобиль «Лада Гранта» провалился колесом в открытый канализационный люк. В результате аварии травмы получил семилетний ребенок.

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