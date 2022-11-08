Иркутск, 8 ноября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области обнародовало информацию о срыве кабины пассажирского лифта в одном из жилых домов, расположенном на ул. Верхняя Набережная 161/16. Инцидент случился утром 7 ноября: в момент срыва в лифте находились три человека, в том числе, малолетний ребенок. Никто из граждан значительно не пострадал.

Pixabay.com Лифт

На место происшествия выехали следователи СК и сотрудники полиции. По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району г. Иркутск организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По предварительным данным, во время движения лифта произошел срыв кабины, находящейся в тот момент на четвертом этаже. Практически сразу сработал ловитель лифта, и он остановился.

Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. В управляющей компании запрошена документация по обслуживанию пассажирского лифта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем Забайкальском крае в результате проскальзывания канатов 9 апреля 2021 г. произошло неконтролируемое движение кабины лифта вниз со второго этажа с ударом о буфера. В это время в кабине лифта находились санитар больницы и 10 пациентов, которым причинена физическая боль и моральный вред, а пяти пациентам — также вред здоровью, в том числе тяжкий.

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