Санкт-Петербург, 8 ноября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Разрозненные диспетчерские службы сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Ленинградской области объединят в единую систему, такое поручение 8 ноября дал подчиненным губернатор региона Александр Дрозденко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Диспетчерская

Данные, которые будут передаваться через единую диспетчерскую службу ЖКХ Ленобласти, позволят органам исполнительной и муниципальной власти проанализировать состояние сферы ЖКХ и принять правильные управленческие решения.

«Если новая диспетчерская служба покажет свою эффективность и сможет объединить информацию не только управляющих компаний, а и энергетиков, системы «Безопасный город», сведения об уборке улиц и территорий, то после изучения результатов в Ленобласти может заработать «Единое окно» в сфере ЖКХ», — сказал губернатор.

Запуск нового сервиса планируется провести в несколько этапов. Первый — создание пилотного проекта, который направлен на отлаживание системы ситуационного реагирования. Этот этап займет полтора-два года, предполагается, что тестирование системы пройдет в Гатчинском и Всеволожском районах. В апробировании службы примут участие 10-15 управляющих компаний, в управлении которых находится более тысячи многоквартирных домов.