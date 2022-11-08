Челябинск, 8 ноября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В Челябинске директор одной из крупных строительных компаний не сумел выйти из следственного изолятора. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщает 8 ноября пресс-служба облпрокуратуры.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

Гражданину вменяют мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, при выполнении госконтракта по строительству в Аше здания детского сада он похитил более 19 млн рублей. Сделать это ему удалось путём предоставления к оплате документов, содержащих заведомо ложную информацию об объеме фактически выполненных работ, а также о приобретённых и использованных материалах.

Последние несколько месяцев обвиняемый находится в СИЗО. 11 октября Тракторозаводский райсуд Челябинска продлил ему меру пресечения до 22 декабря. Адвокат подал апелляционную жалобу в облсуд, заявив, что расследование этого уголовного дела находится в завершающей стадии и обвиняемому можно избрать более мягкую меру пресечения, например, в виде домашнего ареста. Однако 8 ноября облсуд рассмотрел эту жалобу и постановил оставить решение райсуда в силе.