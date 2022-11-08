Симферополь, 8 ноября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Чуть менее десяти тысяч детей из Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей отдохнули в Республике Крым в период летней оздоровительной кампании. Данные 8 ноября на заседании президиума Государственного совета РК привела министр образования региона Валентина Лаврик.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

Она отметил, что в в период летней оздоровительной кампании на территории Крыма в общей сложности работали 46 загородных лагерей, они приняли более 82 тысяч отдыхающих. В том числе в Крыму отдохнули 9,6 тыс. детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Также за счёт бюджета в лагерях отдохнули около 22,7 тыс. крымских детей. На отдых детей в 2022 году было выделено 1,2 млрд рублей. Летом загрузка лагерей на территории Крыма составила 86,6%, приводит информацию Лаврик «Крыминформ».