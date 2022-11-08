Ижевск, 8 ноября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Руководство Кезского районного лесничества обратилось в полицию с заявлением о факте незаконной рубки сырорастущих деревьев на территории Ключевского лесничества, который был зафиксирован в сентябре–октябре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

пресс-служба управления МВД по Удмуртии Нелегально заготовленная в Удмуртии древесина

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 41-летний ранее судимый местный житель. Мужчину задержали. Выяснилось, что он проводил вырубку леса, не имея разрешительных документов. После чего древесина отвозилась на пилораму, обрабатывалась и продавалась. На нелегальном производстве полицейские обнаружили около 160 сосен и елей, стоимость которых оценивается в 2,5 млн рублей.

Правоохранители устанавливают места сбыта незаконно заготовленного леса и причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»), подозреваемый заключен под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в республике были задержаны подозреваемые в хищении древесины с территории лесного массива в Шарканском районе. По версии следствия, двое мужчин незаконно срубили около 40 деревьев хвойных пород и пытались их вывезти на арендованном грузовике, а затем реализовать. Завершит замысел им не удалось, мужчины были задержаны полицейскими на месте происшествия. Ущерб от их действий оценивается в 400 тыс. рублей.

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