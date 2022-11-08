Вашингтон, 8 ноября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Демократическая партия США получит по итогам промежуточных выборов большинство мест в американском Сенате, заявил президент США Джо Байден, сообщает 7 ноября The Hill.

Whitehouse.gov Джо Байден

«Ну, я чувствую — я настроен оптимистично, — ответил Байден. — Но я всегда оптимистичен».

Отвечая на вопрос журналиста о том, смогут ли демократы победить в палате представителей, глава Белого дома подчеркнул, что «это будет сложно, но я думаю, что мы сможем».

«Я думаю, что мы выиграем в Сенате. Я думаю, что с палатой представителей сложнее», — добавил он.

Ожидается, что демократы потеряют свое незначительное большинство в палате представителей, в то время как в случае с Сенатом успех демократов не исключен.

Промежуточные выборы в первый президентский срок традиционно тяжелы для партии, контролирующей Белый дом.