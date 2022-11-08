Москва, 8 ноября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. На Ямале в ноябре 2022 года запустили первую в России программу туристического стоповера. Это распространенный в мире способ туризма, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Foto-basa.com Ямал

Туристический стоповер — это авиаперелет с длительной остановкой в промежуточном городе с бесплатным проживанием или экскурсиями. Основная задача — познакомить путешественника с новым туристическим направлением.

Ямальская программа стоповер называется «Путешествие на Полярный круг». Авиапассажиры, путешествующие из Москвы в Тюмень или Горно-Алтайск, смогут один день провести в Салехарде и увидеть неповторимый северный колорит.

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