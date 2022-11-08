Донецк, 8 ноября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Боевики ВСУ подвергли обстрелу Кировский район Донецка. Об этом 8 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Киевская артиллерия ведёт обстрел

Отмечается, что обстрел Кировского района Донецка со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 11:50 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее режим воздушной тревоги был объявлен в трёх областях на захваченной преступным режимом Киева территории б. УССР.