Москва, 8 ноября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Законопроект о майнинге криптовалют дорабатывается с учетом поступивших замечаний, об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Государственная дума Анатолий Аксаков

Ранее о внесении законопроекта сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Аркадий Свистунов. Однако, документ так и не был внесен в нижнюю палату парламента.

«Майнинг, я думаю, что в декабре», — сказал Аксаков, отвечая на вопрос о том, когда законопроект будет внесен в Госдуму.

Он отметил, что замечания к инициативе поступили со стороны и правительства, и Центрального банка РФ.