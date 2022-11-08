Панама, 8 ноября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Последнее полное лунное затмение 2022 года произойдет в ночь с 7 на 8 ноября, и его можно будет наблюдать из Панамы, если это позволят облака. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на Национальное управление космических наук.

kaly Лунное затмение

Согласно сообщению учреждения, так называемую Кровавую Луну можно будет оценить с 3:00 8 ноября по местному времени, когда явление достигнет полной фазы и единственный естественный спутник Земли приобретет красноватый оттенок.

Источник уточнил, что полутень первого контакта будет зарегистрирована в 03:10 по местному времени, а чуть более чем через два часа начнется полная фаза — до 05:59 по местному времени.

Чтобы оценить это природное зрелище, рекомендуется размещаться на высоких или незакрытых местах на горизонте, в западном направлении.

В мае 2022 года здесь также наблюдалось полное лунное затмение, видимое из Панамы, но облака не позволили насладиться этим явлением, по крайней мере, невооруженным глазом, что может произойти и в этот раз.

Канал Telemetro сообщил, что лучше всего астрономическое событие будет видно на восточном побережье США и на Больших Антильских островах. В Никарагуа, Коста-Рике и Панаме его можно будет увидеть почти целиком, а неполными частями — в Колумбии, Венесуэле и Перу.

Полное лунное затмение происходит, когда Земля оказывается между Луной и Солнцем, отбрасывая тень на Луну. Для этого три небесных тела должны быть идеально выровнены. По данным НАСА, это будет последнее полное лунное затмение до марта 2025 года. До этого момента будут происходить частичные лунные затмения.