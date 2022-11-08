Иркутск, 8 ноября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Иркутской области завершены работы на всех объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает 7 ноября телеграм-канал правительства Иркутской области. Принято в эксплуатацию 74 участка, на 34 уложен асфальт, завершается нанесение разметки, установка дорожных знаков, ограждения. Качество работ и их соответствие проектной документации проверяют приёмочные комиссии.

Правительство Иркутской области Дороги Приангарья

«К началу декабря мы должны завершить обязательства по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на этот год. Мы заказали более миллиарда рублей на оплату выполненных работ. Они должны быть проведены на высоком уровне. Их необходимо проверить не только приёмочным комиссиям, но и главам муниципалитетов», — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приводят 365,1 километра автотрасс региона. На это выделено 12,2 млрд рублей. Работы идут на 135 объектах, из них 108 введут в эксплуатацию в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Приангарье входит в десятку субъектов России по протяженности автодорог, это более 30 тысяч километров. Из 12 тысяч километров региональных дорог 8 тысяч километров имеет грунтовое и гравийное покрытие. Улучшать их состояние снизить аварийность региону помогает нацпроект «Безопасные качественные дороги» и собственная ресурсная база (гравий, щебень и песок). Кроме того, строятся новые асфальтобетонные заводы.

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