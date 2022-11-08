Гатчина, Ленинградская область, 8 ноября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Прокуратура Ленинградской области не нашла ни одного работающего газоперерабатывающего агрегата на полигоне бытовых отходов «Новый свет-ЭКО», из-за которого жители Гатчинского района Ленобласти месяцами вынуждены дышать мусорными миазмами. Об этом сообщили 8 ноября в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

t. me/rpn_szfo Полигон «Новый свет ЭКО» в Ленобласти

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жители Гатчинского района, а иногда и жители Санкт-Петербурга, неоднократно жаловались властям и надзорным органам на неприятный запах. После того, как количество обращений перевалило за три сотни, местные власти и правоохранительные органы начали проверку. Надзорные органы обнаружили несколько организаций, которые работали с нарушениями, а также выявили основной источник неприятного запаха. Им оказался полигон твердых коммунальных отходов «Новый свет-ЭКО» мощность которого подошла к концу, и который в 2021 году начали рекультивировать.

Как установили в прокуратуре, проектной документацией полигона для минимизации негативного воздействия на атмосферный воздух газов, образующихся при размещении отходов, предусмотрено создание и эксплуатация четырех газоперерабатывающих агрегатов. Однако, в нарушение требований закона, полигон оборудован только двумя такими агрегатами, которые из-за неисправности не функционируют.

«Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обязании ООО «Новый свет-ЭКО» обеспечить выполнение предусмотренных проектной документацией мероприятий по дегазации полигона. Заседание в Гатчинском городском суде назначено на 10 ноября», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, непринятие организацией мер по очистке и удалению сточных вод с полигона послужило основанием для внесения природоохранной прокуратурой представления об устранении нарушений законодательства. Вместе с тем в прокуратуре заметили, что руководством ООО «Новый свет-ЭКО», не дожидаясь рассмотрения иска, отремонтирована системы дегазации: налажена работоспособность факельной установки и главной компрессорной станции, заменена часть газосборочных труб, что позволило сократить объем выбросов загрязняющих веществ.