Омск, 8 ноября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В 2023 году жители Омской области смогут воспользоваться субсидированными авиаперелётами по 14 межрегиональным направлениям. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 ноября в областном правительстве.

Александр Полегенько ИА REGNUM Самолёт

По данным регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, субсидируемые рейсы будут выполняться шестью авиакомпаниями. Это «Азимут», «КрасАвиа», «Ред Вингс», «Северный Ветер», «ЮВТ Аэро», «Ютэйр».

К реализации программы авиакомпании приступят с 1 января 2023 года. Перечень субсидируемых рейсов утвердило Федеральное агентство воздушного транспорта.

Уточняется, что «Азимут» дважды в неделю будет осуществлять прямые рейсы из Омска в Уфу. «КрасАвиа» трижды в неделю будет летать из Омска в Красноярск. «Ред Вингс» продолжит три раза в неделю выполнять субсидируемые рейсы в Екатеринбург, два раза в неделю — в Минеральные Воды и Казань. «Северный Ветер» будет дважды в неделю летать из Омска в Махачкалу. «ЮВТ Аэро» три раза в неделю будет перевозить пассажиров в Абакан и Самару, два раза в неделю — в Тобольск. «ЮТэйр» дважды в неделю будет летать в Барнаул, Кемерово, Челябинск, три раза в неделю — в Новокузнецк и Тюмень.

Власти Омской области заверили, что омские пассажиры благодаря субсидиям из областного бюджета смогут покупать билеты по более выгодной цене.

Как сообщало ИА REGNUM, из аэропорта в Нижневартовске (ХМАО) в 2023 году запустят два новых субсидируемых авиамаршрута — в Магас и Челябинск.

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