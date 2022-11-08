Чита, 8 ноября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Единовременные региональные выплаты начали поступать на счета мобилизованным забайкальцам, сообщила зампред краевого правительства Инна Щеглова.

Мэр Братска Сергей Серебренников Мобилизация

В соответствии с постановлением правительства Забайкальского края, было принято решение о необходимости единовременной выплаты мобилизованным гражданам в размере 150 тысяч. Эта сумма поступит на счёт бойцов равными платежами в течение трёх месяцев.

При правительстве Забайкальского края создан штаб по организации помощи мобилизованным и их семьям. В состав штаба вошли не только представители органов исполнительной власти, но и волонтерского движения, некоммерческих организаций, Общероссийского народного фронта, партии «Единая Россия». Особым направлением объявлена акция «Мы вместе», в рамках которой на территории каждого муниципального района созданы аналогичные штабы, действуют горячие линии, организована помощь мобилизованным и членам их семей. Также волонтеры акции «Мы вместе» занимаются сбором гуманитарной помощи, предназначенной для отправки в места проведения СВО.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября мобилизованные жители Забайкальского края отправились к местам проведения дополнительной подготовки на базе полигонов учебных центров ВС РФ.

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