Москва, 8 ноября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В РФ наблюдается устойчивая тенденция падения общего уровня благосостояния граждан, а значит, и их возможности создавать сбережения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Валерия Литвин.

Иван Шилов ИА REGNUM Доходы

«К сожалению, доля сбережений в номинальных доходах жителей РФ стабильно снижается: если в 1997 году норма сбережений населения составляла 25%, то в 2019–2021 годы — всего 3%, — сказала Литвин. — Это свидетельствует об устойчивой тенденции падения общего уровня благосостояния российских граждан, а значит, и их возможности создавать сбережения. Данная негативная тенденция усиливается ввиду существенного ускорения инфляции, что способствует сокращению реальных доходов населения, его потребления и сбережений. В целом доля сектора домохозяйств в формировании валовых национальных сбережений в России невелика и составляет 25-30%. В европейских странах этот показатель существенно выше. Например, в Германии он составляет 60%».

Как подчеркнула Литвин, если ориентироваться на средний темп роста показателя ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (ППС), то за последние десять лет уровень доходов среднестатистического жителя РФ должен был бы вырасти в 2,5-3 раза.

«Однако, как показывают социологические опросы и макропоказатели, материальное положение значительной части российских граждан не улучшилось: хотя ВВП на душу населения достиг 65% от показателя ЕС, заработная плата составляет около 45% уровня ЕС, — сказала Литвин. — И в нынешних условиях решить проблему невозможно без кардинальных изменений системы распределения и перераспределения доходов в российском обществе».

По словам Литвин, критериями относительной справедливости в распределении доходов могут служить параметры бывшего СССР: 80% населения получали 63,9% доходов, а самые богатые 20% — только 36,1%.

«Таким образом, если приблизиться к существовавшим в то время пропорциям распределения, доходы 80% российских граждан увеличатся более чем в два раза без изменения уровня производства, — сказала Литвин. — Среди возможных вариантов решения проблемы — повышение доли зарплаты в ВВП, расширение участия работающих в собственности компаний, формирование мощного среднего класса».

Кроме того, как полагает экономист, целесообразно использовать апробированный мировой практикой опыт законодательного закрепления участия работников в прибылях компаний (Франция); распространения акций среди наемных работников (США, Германия); деления заработной платы на основную и дополнительную, введения гибкой системы надбавок (Япония); реприватизации собственности (Великобритания), формирования региональных фондов трудящихся (Франция).

«Российская система перераспределения доходов и богатства должна базироваться на принципах справедливости, что предполагает постепенный переход от пропорциональной к прогрессивной шкале налогообложения доходов физических лиц, внедрение практики налогообложения сверхдоходов и богатства, — сказала Литвин. — К примеру, механизм распределения и перераспределения доходов, сформированный и действующий в большинстве развитых стран в последней четверти ХХ века, подкрепленный политикой стимулирования сбережений, обеспечил не только ускорение темпов прироста представителей среднего класса общества, но и достаточно высокий уровень сбережений».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, как можно мотивировать жителей РФ к оптимизации личных расходов.