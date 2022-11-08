Севастополь, 8 ноября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Громкие звуки в Севастополе связаны с проведением плановых учений мобилизованных на военных полигонах. Об этом 8 ноября в соцсетях сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Опять вижу ваши сообщения о громких звуках в Севастополе. Как и вчера, у наших мобилизованных на полигонах сегодня плановые учения, идут стрельбы. Обучение наших солдат будет продолжаться еще несколько дней», — написал губернатор, призвав севастопольцев соблюдать спокойствие.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 ноября, жители города-героя также жаловались на громкие звуки, тогда власти объяснили их учениями. Между тем, утром 8 ноября над акваторией Чёрного моря у берегов Севастополя сработала система ПВО, был сбит беспилотный летательный аппарат.