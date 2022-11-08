Ла-Пас, 8 ноября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Президент Боливии Луис Арсе представит отчет о своей работе парламенту по итогам двух лет правления. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на министра связи Габриэлу Алькон.

UNCTAD Луис Арсе

«В его отчете о двух годах пребывания на посту президента мы узнаем показатели, работу, которую исполнительная власть провела со своими [ведомствами], а это 17 министерств, <…> и мы предоставим этот отчет нашему боливийскому народу», — сказала Алькон.

Выступление Арсе перед депутатами и сенаторами начнётся в 10:00 по местному времени. Отчёт Арсе будет включать экономические данные и социальные показатели страны.

Согласно последнему опросу, проведенному Латиноамериканским стратегическим центром геополитики, 51% населения положительно оценивает работу администрации Луиса Арсе.