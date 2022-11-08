Чита, 8 ноября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Забайкальский край стал одним из лидеров среди регионов России по приросту ввода жилья, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которое провел заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Обсуждая вопросы развития строительной отрасли, Марат Хуснуллин отметил рекордный ввод жилья на 1 ноября, который составил почти 85 миллионов квадратных метров, что на 16% превышает прошлогодние показатели.

По его словам, такой результат достигнут благодаря постоянной поддержке Президента России, председателя правительства, проводимой законодательной работе и вниманию к жилищному строительству глав регионов. Вместе с тем, он отметил разную динамику наращивания темпов жилищного строительства и назвал лидеров по приросту ввода жилья. Ими стали: Мурманская область, Магаданская область, Ненецкий АО, Амурская область, Чечня, Забайкальский край и Ингушетия.

Вице-премьер напомнил, что по поручению главы государства правительством была утверждена Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года. По словам Марата Хуснуллина, стратегия является первым документом в сфере строительства, который взаимно увязывает основные направления инфраструктурного развития страны и регионов.

«В документ вошли все ключевые проекты и решения, которые обсуждались на Госсовете с Президентом. Базовый сценарий стратегии подразумевает развитие строительства с общим оборотом 150 триллионов рублей до 2030 года. Это огромная поддержка регионов и экономики страны в целом. У нас на сегодня по итогам девяти месяцев самый большой прирост в экономике страны показывает именно строительная отрасль — плюс 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а прошлый год у нас тоже был неплохой по показателям. Поэтому я прошу регионы проанализировать и держать на учете каждое направление строительного блока», — обратился Марат Хуснуллин к главам регионов.

Среди определяющих стратегических направлений развития стройкомплекса России на ближайшие годы он назвал утверждение комплексной программы «Строительство», запуск программы модернизации коммунальной инфраструктуры, начало реализации новой программы расселения из аварийного жилья, сокращение инвестиционно-строительного цикла.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в январе–сентябре 2021 года составил 30 668,7 млн. рублей, 102,6% (в сопоставимых ценах) к январю-сентябрю 2020 года.

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