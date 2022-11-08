Казань, 8 ноября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. По решению суда в Татарии уничтожена партия незарегистрированных в Российской Федерации лекарственных препаратов. Об этом сообщает МВД по РТ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

Весной 2022 года в Татарии пресекли незаконную деятельность 32-летнего гражданина, который сбывал незарегистрированные в России лекарственные препараты, предназначенные для лечения вирусного гепатита С, произведенные за рубежом.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. В связи с тем что парепараты не прошли соответствующие процедуры сертификации и регистрации для реализации на российском рынке, Вахитовский районный суд Казани вынес решение об их уничтожении.

Ранее ИА REGNUM передавало, в 2021 году Росздравнадзор по РТ проверил 349 позиций лекарств. По результатам анализов пять серий четырех наименований препаратов были признаны недоброкачественными, после чего их изъяли из продажи.

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