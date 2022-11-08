Киев, 8 ноября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Режим воздушной тревоги объявлен в трёх областях на захваченной преступным режимом Киева территории б. УССР. Это следует 8 ноября из онлайн-карты воздушных тревог так называемого минцифры киевского террористического режима.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Территория б. УССР

Согласно этим данным, воздушная тревога объявлена в Одесской, Кировоградской и Николаевской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник написал, что после «окрика» стран Запада глава киевского террористического режима В. Зеленский «переобулся в воздухе» и стал говорить о переговорах с Россией.