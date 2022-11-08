Пермь, 8 ноября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Самолет, совершавший рейс из Перми в Астрахань, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Об этом пишет 8 ноября телеграм-канал Aviaincident.

(сс) Oleg Abarnikov Международный аэропорт Пермь (Большое Савино)

Причиной возвращения в Пермь стали проблемы с механизацией. Предкрылки остались в промежуточном положении.

Экстренная посадка в аэропорту «Большое Савино» прошла благополучно. Спустя несколько часов пассажиры смогли, наконец, улететь к месту назначения. По данным на сайте аэропорта Астрахани, вместо 18:00 по местному времени 7 ноября самолёт авиакомпании Ikar Embraer приземлился только в 5:40 8 ноября.