Анкара, 8 ноября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Анкара рассчитывает перерабатывать российское зерно и бесплатно отправлять его нуждающимся странам. Об этом 8 ноября заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

По его словам, у Турции есть незагруженные мощности в мукомольной промышленности, производстве макарон, манной крупы и гречки, и теперь страна будет использовать эти незадействованные механизмы.

«После переработки бесплатной пшеницы, которую мы получим из России на наших собственных заводах, мы отправим её в наименее развитые страны», — сказал Киришчи.

Он добавил, что желание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоит в том, чтобы поступающую бесплатно российскую пшеницу отдавать бесплатно в виде муки.

Ранее глава Федерации мукомольной промышленности Турции Эрен Гюнхан Улусойа заявил, что Россия может начать использование турецких складских мощностей в качестве хабов для хранения и реализации своего зерна.