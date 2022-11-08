Москва, 8 ноября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Представители Минтранса РФ в ближайшее время намерены обсудить с авиационными властями Турции запрет на полёты российских лайнеров с двойной регистрацией, сообщили в министерстве.

Fuzz Крыло самолета

«В ближайшее время запланированы переговоры с авиавластями Турции по данному вопросу», — приводит слова представителей Минтранса РФ РИА Новости.

В ведомстве считают, что приписываемая российским авиакомпаниям «двойная регистрация», является дискриминацией, противоречащей целям и задачам ИКАО, заложенным в статье 44 Чикагской конвенции.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что турецкие власти с 1 ноября запретили пролёт через своё воздушное пространство самолетам, зарегистрированным в двух юрисдикциях.