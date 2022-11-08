Париж, 8 ноября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Согласно исследованию Elabe, 68% жителей Франции согласились ездить по автомагистралям со скоростью 110 км/ч вместо 130 км/ч, чтобы бороться с глобальным потеплением, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

В последние недели снова вспыхнули дебаты вокруг вопросов покупательной способности и чрезвычайной климатической ситуации.

В ходе опроса, проведенного Elabe, было опрошено 25 000 человек о климатических мерах в 25 разных странах, включая Францию. Таким образом, восемь из десяти французов (82%) готовы сортировать отходы, а 70% могли бы есть меньше мяса. Кроме того, 67% респондентов согласились повторно использовать сточную воду для стирки — сегодня во Франции используется менее 1% воды, по сравнению, например, с 15% в Испании.

Как сообщало ИА REGNUM, движение транспорта во Франции будет «очень серьезно нарушено» в четверг, 10 ноября 2022 года, из-за забастовки.

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