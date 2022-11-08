Борзя, Забайкальский край, 8 ноября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Забайкалье прокуратурой приняты меры реагирования в связи с аварийной ситуацией на центральной котельной города Борзи, сообщает телеграм-канал надзорного органа по итогам проверки причин остановки работы объекта.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

Установлено, что причиной поломки послужила зашлакованность и течь погружных труб первого котла, а также течь конвективной части второго котла. В результате было приостановлено теплоснабжение более 100 многоквартирных жилых домов, в которых проживает более трех тысяч человек, а также социальных объектов и иных зданий.

Прокуратура незамедлительно приняла комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на восстановление прав граждан. В администрацию городского поселения «Борзинское» внесено представление об устранении нарушений, в Борзинский городской суд направлено исковое заявление о понуждении администрации произвести ремонт котельного оборудования.

После вмешательства прокуратуры удалось добиться возобновления работы котельной и подачи теплоснабжения потребителям, что подтверждено контрольными мероприятиями, проведенными представителями надзорного ведомства.

Так, в ходе выезда в стационарное отделение Борзинской центральной районной больницы, Детский сад «Ручеек», а также в два многоквартирных дома по улицам Савватеевская и Журавлева, совместно с представителями управляющей компании произведены замеры температурного режима, которые соответствовали норме.

Ситуация, связанная с проведением и завершением ремонтных работ на котельной, обеспечением теплом жителей г. Борзя находится на контроле органов прокуратуры, в настоящее время продолжаются проверки соблюдения температурного режима в жилых домах.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября 2022 года ласти Забайкальского края объявили о начале отопительного сезона.

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