Париж, 8 ноября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Каких-либо поспешных и радикальных условий для проведения переговоров между Россией и киевским режимом на данный момент выдвигать не стоит. Такое мнение в ходе пресс-конференции по итогам второго дня 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) в Шарм-эш-Шейхе высказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Я думаю, что сегодня было бы поспешным выдвигать абсолютно радикальные предварительные условия», — подчеркнул глава Пятой республики.

Французский лидер напомнил, что Париж выступает «за возвращение к миру ради восстановления международного права».

«В определённый момент нужно будет вернуться за стол переговоров, но это может произойти только в тех условиях и в тот момент, который выберет [Киев]», — отметил Макрон.

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Он считает, что «нынешние обстоятельства не позволяют делать какие-то оперативные прогнозы на этот счёт».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы офиса главы киевского режима Михаил Подоляк подчеркнул, что Киев никогда не отказывался от переговоров с Россией. По его словам, позиция страны известна и открыта: сначала Россия выводит войска с территории б. УССР, «потом всё остальное».

Напомним, 4 ноября Владимир Зеленский заявил о невозможности переговоров с действующим президентом России Владимиром Путиным, введя в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября.

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