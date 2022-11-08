Москва, 8 ноября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Необходимо предотвратить гуманитарную катастрофу в мире, которая может возникнуть из-за колоссального санкционного давления на Россию. Об этом сегодня, 8 ноября, заявил зампред Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, выступая перед участниками межпартийной конференции.

Theeconomiccollapseblog.org Борьба с голодом

Результатом западных санкций против России стали угроза голода, дефицит энергии в мире и другие искусственные проблемы, от которых страдают миллионы людей в развивающихся странах, отметил он.

«Общая задача — предотвратить гуманитарную катастрофу, выработать новые подходы и конкретные планы совместных действий на международном уровне», — подчеркнул Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, экономический и политический кризис, вызвали гуманитарную катастрофу в Гаити, заявляла специальный представитель ООН в этой стране Хелен Ла Лайм.

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