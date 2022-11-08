Рязань, 8 ноября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Запрет на использование беспилотных воздушных аппаратов введён в Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе правительства региона.

«Беспилотник»

Постановление подписал губернатор Павел Малков. Мера введена в связи с усилением охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в условиях режима повышенной готовности. Под запрет не попадают дроны, которые используются органами государственной власти, подведомственными им организациями и органами местного самоуправления.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности действует на территории Рязанской области с 19 октября 2022 года.